Компьютерная анимация в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Занятия научат ребенка придумывать интересную сюжетную линию мультфильма, склеивать кадры с учетом правил раскадровки и смены планов, а также впускать в мультфильм выразительных персонажей.

В программе обучения:

знакомство с анимацией и возможностями программы Adobe Flash;

специфика интерфейса Adobe Flash и инструментария;

картотека объектов и работа с данными;

виды анимации и композиция;

анимация и взаимодействие предметов, эффекты;

раскадровка, оживление предметов.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 9900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 6900 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.