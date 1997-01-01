Компьютерная графика в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: на занятиях ребята узнают о типах графики, познакомятся с программами по созданию графики и анимации, научатся работать в трёхмерном пространстве 3D редактора и создавать 3D изображения. А также научатся создавать и оживлять анимационные объекты.

Также в программу включено:

работа с цветовой палитрой (закраска объектов и контуров);

изучение возможностей расположения текста в блоке (по контуру и внутри контура);

знакомство с каллиграфическим текстом.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 14 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Иванчикова Евгения Юрьевна, Белкина Оксана Александровна.