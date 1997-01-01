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Компьютерная графика в МАУ ДО "Центринформ"
Адреса
- +7 (423) 231-80-66
Информация
Описание: на занятиях ребята узнают о типах графики, познакомятся с программами по созданию графики и анимации, научатся работать в трёхмерном пространстве 3D редактора и создавать 3D изображения. А также научатся создавать и оживлять анимационные объекты.
Также в программу включено:
- работа с цветовой палитрой (закраска объектов и контуров);
- изучение возможностей расположения текста в блоке (по контуру и внутри контура);
- знакомство с каллиграфическим текстом.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 14 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Иванчикова Евгения Юрьевна, Белкина Оксана Александровна.
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Стаж 18 летОтзывов: 0Стаж 18 летОтзывов: 0
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