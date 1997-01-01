Конструирование в МАУ ДО "Центринформ"

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Описание: конструирование служит хорошим помощником в умственном развитии ребёнка, через моделирование конструкций ребёнок развивает интеллект. На занятиях дети учатся пользоваться ножницами, линейкой, простым карандашом, правильно и аккуратно склеивать модели из готовых разверток объемных фигур (кубов, пирамид), а также самостоятельно выполнять развертку и сборку модели простых объемных фигуры (параллелепипеда, трапеции), собирать по готовым разверткам модели конуса, шара и других фигур. Затем ребята собирают из готовых разверток животных, предметы быта, автомобили, планеры, вертолёты, ракеты и многое другое.

Занимаясь в кружке, дети раскрывают свой творческий потенциал, учатся эффективному общению с друзьями в группе, работе в команде и реализацуют свои задумки. Занятия позволяют развивать мелкую моторику и усидчивость.

Конструирование служит отличной базой для дальнейших занятий робототехникой.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 8 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Дубков Сергей Алексеевич.