Корейский язык в "Afina Education"

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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12 стр. 2
- +7 (423) 272-00-12
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 23 , оф. 306а
- +7 (423) 207-88-83
Информация
Описание: Для детей 3-7 лет занятия проходят в игровой форме.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 46 минут.
Стоимость: от 2500 руб. в месяц.
Преподаватель: Максудова Гульнара - преподаватель языковых программ, Пашина Элина - преподаватель языковых программ.
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