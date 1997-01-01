Корейский язык в "Imperial"

Информация

Описание: назанятиях используется коммуникативная методика. Особенностью обучения по коммуникативной методике является свободная, раскрепощённая атмосфера на занятиях.

Обучение проходит в игровой форме, дети выполняют творческие задания, смотрят фильмы, участвуют в смоделированных ситуациях реального общения на иностранном языке.

Также есть индивидуальные занятия.

Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные категории:

от 3 до 6 лет;

от 6 до 10 лет;

от 10 лет и старше.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 7 человек.