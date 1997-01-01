Корейский язык в "Imperial"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147 , 2-й этаж, оф. 2/2
- +7 (423) 207-75-20
Информация
Описание: назанятиях используется коммуникативная методика. Особенностью обучения по коммуникативной методике является свободная, раскрепощённая атмосфера на занятиях.
Обучение проходит в игровой форме, дети выполняют творческие задания, смотрят фильмы, участвуют в смоделированных ситуациях реального общения на иностранном языке.
Также есть индивидуальные занятия.
Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные категории:
- от 3 до 6 лет;
- от 6 до 10 лет;
- от 10 лет и старше.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 7 человек.
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Китайский язык в центре "Вундеркинды"От 5 до 18 лет От 3400 руб Частная
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Английский язык в центре "Полезный компьютер +"От 4 до 15 лет Частная
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Китайский язык в "Afina Education"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
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Английский язык и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ в Центре "Эйдетика"От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
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Французский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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