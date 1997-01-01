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Корейский язык в школе "Lingvostation"
Цена: От 400
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Первая речка, ул. Комсомольская, 1
- +7 (423) 254-25-56
- +7 (902) 524-25-56
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 400 руб. за занятие.
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