Корейский язык в школе "Prosper"

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Адреса
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Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5
- +7 (914) 704-51-66
- +7 (423) 265-84-55
- +7 (423) 265-84-40
- +7 (902) 064-98-55
- +7 (908) 440-24-99
- +7 (423) 265-84-50
Информация
Описание: Есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 - 1,5 часа.
Стоимость: от 3000 до 3500 руб. в месяц.
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Английский язык в школе "English World"От 4 до 18 лет От 3840 до 6960 руб Частная
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Корейский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Английский язык в центре "Дошколенок"От 6 до 18 лет От 600 до 3000 руб Частная
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Китайский язык во Дворце детского творчестваОт 9 до 14 лет Государственная
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Английский в Детском клубе "Ай да Я"От 4 до 9 лет До 3200 руб Частная
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Baby English в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Английский язык в "Priority Center"От 2 до 18 лет Частная
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Английский язык в школе "CrysMos"От 4 до 18 лет От 3200 до 3200 руб Частная
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Английский для первоклашек Центре "Чайка"От 7 до 8 лет От 400 до 2800 руб Частная
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Английский для дошкольников в центре "Полиглотики"От 4 до 7 лет От 650 до 6400 руб Частная
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