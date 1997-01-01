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Кружок «Мастерилка» в Творческой студии "Do-Do"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Луговая, 81а
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: на занятиях дети знакомятся с различными направлениями работы с бумагой и картоном в техниках "оригами" и "квилинг", учатся вышивке по картону, создают мягкие игрушки из фетра и необычные поделки из природного и бросового материала, а также соленого теста. Занятия способствуют эстетическо-художественному развитию ребенка, а также формируют образное мышление, развивают фантазию и творческие способности.
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.
Возраст: от 5 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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