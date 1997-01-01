Кружок «Мастерилка» в Творческой студии "Do-Do"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с различными направлениями работы с бумагой и картоном в техниках "оригами" и "квилинг", учатся вышивке по картону, создают мягкие игрушки из фетра и необычные поделки из природного и бросового материала, а также соленого теста. Занятия способствуют эстетическо-художественному развитию ребенка, а также формируют образное мышление, развивают фантазию и творческие способности.

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.

Возраст: от 5 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

