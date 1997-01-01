Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок «Технология рукоделия» в клубе "Эллада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12
Информация
Описание: на занятиях дети своими руками создают красивые поделки из бумаги, пластилина, дерева, мастерят оригами, занимаются плетением из бисера и многим другим. Такие занятия развивают творческую фанатзию ребенка и художественный вкус.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).
Преподаватели: Краева Татьяна Ивановна.
-
Роспись пряников в Хобби-студии «Мозаика»От 3 до 18 лет От 400 до 1000 руб Частная
-
Кружок "Радуга из бисера" во Дворце детского творчестваОт 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Мягкая игрушка" во Дворце детского творчестваОт 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Аппликация" в клубе "Спутник"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Скрапбукинг в Хобби-студии «Мозаика»От 3 до 18 лет От 400 до 1000 руб Частная
-
Кружок вязания "Ажур" в Детском клубе им. КарбышеваОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Мастерская "Город мастеров" в Детском клубе "Гренада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Любимый клубочек" в Детском клубе "Юность"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Эко-студия "Литораль" в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Радуга бисера во Дворце детского творчестваОт 7 до 17 лет Государственная
Загрузка комментариев...