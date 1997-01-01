Кружок «Технология рукоделия» в клубе "Эллада"

Информация

Описание: на занятиях дети своими руками создают красивые поделки из бумаги, пластилина, дерева, мастерят оригами, занимаются плетением из бисера и многим другим. Такие занятия развивают творческую фанатзию ребенка и художественный вкус.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).

Преподаватели: Краева Татьяна Ивановна.