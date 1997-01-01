Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок "5+" в Центре раннего развития "7 гномов"
Цена: От 2500
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 , Школа №80, каб. 308
- +7 (908) 443-10-94
Владивосток, Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: Программа обучения включает в себя занятия по русскому языку и математике.
На уроках русского языка ребята изучают основы фонетики, лексики, грамматики.
Обучение математике включает:
- анализ, синтез, сравнение, обобщение величин;
- количество и счет;
- измерение и сравнение величин;
- решение прямых и косвенных задач;
- математические действия в пределах 20;
- простые дроби и действия с ними;
- быстрые математические вычисления в уме в пределах 20.
Программа обучения также содержит творческие задания на развитие сенсорной моторики (аппликации, оригами), игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления, логики, развития речи, а также подготовку руки к письму.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 1-2 час в зависимости от частоты занятий.
Частота занятий: 2 раза в неделю в будни (1 час) или 1 раз в неделю в выходные (2 часа).
Количество человек в группе: 7-8 человек.
-
Подготовка к школе в Речевом центре "Логопед"От 5 до 6 лет От 500 до 3500 руб Частная
-
Секция "Умник" в детском клубе "Чемпион"От 6 до 7 лет От 3500 руб Частная
-
Подготовка к школе в Центре иностранных языков "Language Leader"От 5 до 6 лет От 4000 до 5500 руб Частная
-
Подготовка к школе в Детском клубе "Золотые зёрнышки"От 5 до 8 лет От 3000 руб Частная
-
Подготовка к ВУЗу в школе "Archi"От 16 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Развивающие занятия в клубе "Бамбини"От 1 до 5 лет От 800 до 4000 руб Частная
-
Подготовка к школе в Детском клубе "Солнечные ступеньки"От 5 до 7 лет От 350 руб Частная
-
Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
-
Подготовка к школе в Семейном клубе "Шаги"От 6 до 7 лет От 600 до 3500 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart StartОт 5 до 7 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...