Кружок "5+" в Центре раннего развития "7 гномов"

Информация

Описание: Программа обучения включает в себя занятия по русскому языку и математике.

На уроках русского языка ребята изучают основы фонетики, лексики, грамматики.

Обучение математике включает:

анализ, синтез, сравнение, обобщение величин;

количество и счет;

измерение и сравнение величин;

решение прямых и косвенных задач;

математические действия в пределах 20;

простые дроби и действия с ними;

быстрые математические вычисления в уме в пределах 20.

Программа обучения также содержит творческие задания на развитие сенсорной моторики (аппликации, оригами), игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления, логики, развития речи, а также подготовку руки к письму.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Возраст: от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 1-2 час в зависимости от частоты занятий.

Частота занятий: 2 раза в неделю в будни (1 час) или 1 раз в неделю в выходные (2 часа).

Количество человек в группе: 7-8 человек.