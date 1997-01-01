Кружок "ABC-CLUB" в Центре раннего развития "7 гномов"

Информация

Описание: программа обучения состоит из двух разделов: фонетическо-лексического и грамматико-лексического. Занятия сочетают традиционную постановку произношения и методику ролевых игр, что позволяет ребятам погрузиться в английскую речь.

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Возраст: от 3 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 7-8 человек.