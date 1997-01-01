Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок "ABC-CLUB" в Центре раннего развития "7 гномов"
Цена: От 3000
Возраст: 3 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 , Школа №80, каб. 308
- +7 (908) 443-10-94
Владивосток, Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: программа обучения состоит из двух разделов: фонетическо-лексического и грамматико-лексического. Занятия сочетают традиционную постановку произношения и методику ролевых игр, что позволяет ребятам погрузиться в английскую речь.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Возраст: от 3 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 7-8 человек.
-
Английский для младших классов в Центре "Чайка"От 8 до 11 лет От 2800 руб Частная
-
Английский язык в школе "Hello"От 4 до 9 лет От 500 руб Частная
-
Английский язык в Школе "Эврика"От 3 до 17 лет От 450 до 3600 руб Частная
-
Разговорный английский во Дворце детского творчестваОт 10 до 14 лет Государственная
-
Speaking Club в ПолиглотикиОт 7 до 14 лет От 1150 до 4500 руб Частная
-
Английский для дошкольников в центре "Полиглотики"От 4 до 7 лет От 650 до 6400 руб Частная
-
Английский для малышей в центре "Полиглотики"От 1 до 3 лет От 650 до 6400 руб Частная
-
Английский язык в образовательном центре "Юниум"От 7 до 12 лет От 3650 руб Частная
-
Английский язык в Детском развивающем центре "Росток"От 4 до 7 лет От 2800 до 3200 руб Частная
-
Корейский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
Загрузка комментариев...