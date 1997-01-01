Кружок "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: на занятиях у детей формируется музыкальная культура через вокальную деятельность. Программа состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение творчества отдельных композиторов. Практическая часть обучает приемам вокального исполнения песен и музыкальных произведений. Музыкальную основу программы составляют произведения современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни. Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности.

У обучающихся формируются представления о произведениях классики, советских композиторов, народной музыки, навыки певческой культуры и вокального искусства: слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Атрошенко Надежда Анатольевна - преподаватель музыки, педагог второй квалификационной категории, педагогический стаж - 11 лет.