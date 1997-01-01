Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок "Аппликация" в клубе "Спутник"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 1
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Вторая речка, ул. Давыдова, 12
- +7 (423) 231-04-20
- +7 (423) 258-93-32
Информация
Описание: В программе: изготовление поделок из различных материалов.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Ефимова Светлана Валерьевна - руководитель.
-
Эко-студия "Литораль" в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Умелые ручки" в ДК им. БорисенкоОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Мягкая игрушка во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
-
Кружок "English Art" в школе "ABC Мир"От 4 до 7 лет От 2000 руб Частная
-
Мастерская "Город мастеров" в Детском клубе "Гренада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Вязание крючком в ДК им. БорисенкоОт 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Валяние из шерсти в Хобби-студии «Мозаика»От 3 до 18 лет От 400 до 1000 руб Частная
-
Творческая мастерская в Детском клубе "Ай да Я"От 3 до 7 лет До 1200 руб Частная
-
Кружок "Полезная игрушка" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Волшебная иголочка" в Детском клубе "Юность"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...