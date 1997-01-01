Театральный кружок "Арлекино" в клубе "Волна"

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Описание: занятия в театральном кружке помогают ребенку повысить свою самооценку, обрести уверенность в себе, научиться выступать перед большой аудиторией и комфортно чувствовать себя в обществе.

Занятия также повышают коммуникабельность ребенка, помогают пополнить словарный запас, обрести красивую речь и дикцию. Благодаря театру ребенок начинает увлекаться литературой, формирует музыкальный вкус. В процессе занятий театральным мастерством развивается пластика, гибкость и координация движений.

Кроме того, участие в театральных постановках развивает у ребенка память, внимание, стимулирует развитие фантазии и воображения, а также способность выражать эмоции посредством движений, мимики, интонации.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Преподаватель: Лукина Татьяна Ивановна.