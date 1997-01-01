Кружок "Арт-дизайн" во Дворце детского творчества

Информация

Описание:занятия направлены на моделирование объёмных композиций, рисование и декоративно-прикладное творчество. Занятия развивают у детей интерес к художественному творчеству, умение самостоятельно выбирать способ подачи и колорит своего произведения, уверенно владеть приёмами моделирования объёмных композиций, рисовать объекты живой и неживой природы, составлять композиции в соответствии с художественным замыслом, создавать дизайнерские формы, образы, объекты, предметы.

В ходе обучения ребята принимают активное участие в выставках-конкурсах разного уровня и становятся их призёрами.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 12 до 17 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Терентьева Оксана Федоровна.