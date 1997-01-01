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Кружок "Арт-дизайн" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (924) 338-47-76
Информация
Описание:занятия направлены на моделирование объёмных композиций, рисование и декоративно-прикладное творчество. Занятия развивают у детей интерес к художественному творчеству, умение самостоятельно выбирать способ подачи и колорит своего произведения, уверенно владеть приёмами моделирования объёмных композиций, рисовать объекты живой и неживой природы, составлять композиции в соответствии с художественным замыслом, создавать дизайнерские формы, образы, объекты, предметы.
В ходе обучения ребята принимают активное участие в выставках-конкурсах разного уровня и становятся их призёрами.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 12 до 17 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Терентьева Оксана Федоровна.
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