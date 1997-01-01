Кружок "Ассорти" в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: дети в процессе обучения постоянно испытывают информационное давление, являющееся причиной стрессов. Поэтому вопрос о психических и физических перегрузках не только не теряет своей актуальности, но выходит на лидирующие позиции.

Занятия в кружке помогут сформировать у детей позитивный образ собственного "Я", повысить уровень уверенности в себе, снизить эмоциональное напряжение и агрессию, улучшить детско-родительские отношения. Дети научатся выражать свои эмоции и чувства, получат навыки межличностного общения, разовьют познавательные интересы. Развитию сенсорных и моторных способностей помогут игры и занятия с использованием многообразных ручных операций.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 10 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Атрошенко Надежда Анатольевна - преподаватель музыки, педагог второй квалификационной категории, педагогический стаж - 11 лет.