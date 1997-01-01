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Кружок "Читай-ка" в Детском клубе Totoro
Цена: От 2800
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Партизанский, 13
- +7 (950) 281-35-50
- +7 (423) 291-72-01
Информация
Описание: программа обучения включает речевые игры, игры с буквами, а также упражнения на стимуляцию работы отделов головного мозга, ответственных за развитие речи, внимания, наблюдательности, которые так важны в процессе освоения чтения.
Игровые сеансы направлены на формирование у детей желания научиться читать, после чего дети переходят к подготовке к чтению. Подготовка включат знакомство с алфавитом, складывание складов и слогов, игры с буквами. А также отдельные занятия посвящены работе над развитием навыков чтения.
Стоимость: 2800 рублей - абонемент на 8 занятий. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст:
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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