Кружок "Для леди и джентльменов" в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: занятия помогут маленьким леди и джентльменам освоить этикет, ребята научатся встречать и провожать гостей, пользоваться столовыми приборами, варить по особому кофе и сервировать стол, изысканно украшать дом и стильно одеваться. Девочки также научатся искусству макияжа и уходу за волосами.

Кроме того, ребята узнают правила составления резюме и деловой переписки, научатся вальсировать, сформируют красивую грамотную речь и смогут чувствовать себя в обществе легко и непринужденно.

Стоимость: 2500 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.