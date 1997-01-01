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Кружок "Для леди и джентльменов" в Центре учебной подготовки "Формула"
Цена: От 2500
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: занятия помогут маленьким леди и джентльменам освоить этикет, ребята научатся встречать и провожать гостей, пользоваться столовыми приборами, варить по особому кофе и сервировать стол, изысканно украшать дом и стильно одеваться. Девочки также научатся искусству макияжа и уходу за волосами.
Кроме того, ребята узнают правила составления резюме и деловой переписки, научатся вальсировать, сформируют красивую грамотную речь и смогут чувствовать себя в обществе легко и непринужденно.
Стоимость: 2500 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).
Возраст: от 7 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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