Кружок "Дошколята" в Детском клубе "Теплица"

Информация

Описание: занятия направлены на подготовку детей к школе. В легкой игровой форме ребята готовятся к школным занятиям как психологически, так и физически, а также интеллектуально. На занятиях выстраивается модель школьной жизни, что помогает сделать переход к ней наименее травматичным, сформировать активное позитивное стремление пойти в школу.

Программа занятий построена из двух частей:

Отдельные уроки посвящены обучению чтению, а также развитию речи, грамоте и письму.

Другие занятия – математические.

Стоимость: 4400 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.