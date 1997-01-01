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Кружок "Дошколята" в Детском клубе "Теплица"
Цена: От 4400
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Шестая, 20в
- +7 (423) 271-20-30
- +7 (914) 791-20-30
Информация
Описание: занятия направлены на подготовку детей к школе. В легкой игровой форме ребята готовятся к школным занятиям как психологически, так и физически, а также интеллектуально. На занятиях выстраивается модель школьной жизни, что помогает сделать переход к ней наименее травматичным, сформировать активное позитивное стремление пойти в школу.
Программа занятий построена из двух частей:
- Отдельные уроки посвящены обучению чтению, а также развитию речи, грамоте и письму.
- Другие занятия – математические.
Стоимость: 4400 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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