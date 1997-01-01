Кружок "English Art" в школе "ABC Мир"

Информация

Описание: на занятиях используется новый подход к пониманию языка в обучении. В программе занятий язык искусства соединяется с английским языком для придания новых красок в обучении. За счет этого знания ребят обретают художественную форму, дети видят, насколько красив английский язык и это стимулирует их к его познанию.

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.