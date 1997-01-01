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Кружок "English Art" в школе "ABC Мир"
Цена: От 2000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 267-57-36
- +7 (423) 237-42-04
Владивосток, район Луговая, ул. Светланская, 150
- +7 (423) 291-47-37
- +7 (423) 222-19-40
Информация
Описание: на занятиях используется новый подход к пониманию языка в обучении. В программе занятий язык искусства соединяется с английским языком для придания новых красок в обучении. За счет этого знания ребят обретают художественную форму, дети видят, насколько красив английский язык и это стимулирует их к его познанию.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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