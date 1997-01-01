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Кружок "Финансовая грамотность" в "Центре твоего образования"
Адреса
- +7 (423) 293-02-04
- +7 (914) 791-58-38
Информация
Описание: в современных экономических условиях добиваются успеха все, кто обладает знаниями и навыками управления финансами. Неграмотное отношение к деньгам является препятствием на пути финансового благополучия человека.
"Азбука денег" – обучающий комплекс, разработанный с учетом приоритетов Министерства образования и науки РФ, представленных в Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг.
"Азбука денег" позволяет дать детям базовые знания в сфере финансов, которые впоследствии благоприятно повлияют на их способность реализовать свои финансовые амбиции. Богатство не приходит просто так в руки. Нужно время, знание и усилие. Занятия помогут дать ребенку знание, которое позволит ему достичь финансовой свободы.
Программа состоит из 3 ступеней обучения.
Стоимость: 3000 рублей - абонемент на 4 занятия.
Возрастные группы:
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 12 лет;
- от 13 до 15 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут (+ по 3 часа на игру Cash Flow для групп от 9 лет и старше, а также для детей 6-8 лет на 3-ей ступени программы обучения).
Частота занятий: программа состоит из 3 ступеней обучения, занятия проходят раз в неделю.
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