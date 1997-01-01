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Кружок "Русская музыка" в клубе "Волна"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 22
- +7 (423) 244-94-26
Информация
Описание: занятия направлены на музыкальное воспитание ребенка, что способствует развитию хорошего музыкального вкуса, музыкального слуха, чувства ритма. Музыка как искусство помогает развить в ребенке творческие способности и воображение.
Занятия в группах помогают детям научиться взаимодействию в коллективе, общению со сверстниками и старшими, помогают обрести уверенность в себе. Также проходят индивидуальные занятия.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватели: Шерстянова Ирина Валентиновна.
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