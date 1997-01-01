Кружок "Русская музыка" в клубе "Волна"

Информация

Описание: занятия направлены на музыкальное воспитание ребенка, что способствует развитию хорошего музыкального вкуса, музыкального слуха, чувства ритма. Музыка как искусство помогает развить в ребенке творческие способности и воображение.

Занятия в группах помогают детям научиться взаимодействию в коллективе, общению со сверстниками и старшими, помогают обрести уверенность в себе. Также проходят индивидуальные занятия.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватели: Шерстянова Ирина Валентиновна.