Кружок "Головоломки" в детском клубе Pacific Strong Kids

Информация

Описание: "головоломки" - это комплекс развивающих заданий, чередующийся с познавательными играми. Комплекс направлен на изучение цифр и букв, а также закрепление этих знаний. Также дети учатся решать математические задачи, развивают логику, тренируют память.

Стоимость: 200 рублей за занятие.

Возраст: от 3 до 5 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3-4 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 детей.

Преподаватели: Конторкина Юлия.