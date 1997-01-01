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Кружок "Головоломки" в детском клубе Pacific Strong Kids
Цена: От 200
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 19
- +7 (423) 297-79-78
Информация
Описание: "головоломки" - это комплекс развивающих заданий, чередующийся с познавательными играми. Комплекс направлен на изучение цифр и букв, а также закрепление этих знаний. Также дети учатся решать математические задачи, развивают логику, тренируют память.
Стоимость: 200 рублей за занятие.
Возраст: от 3 до 5 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 детей.
Преподаватели: Конторкина Юлия.
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