Кружок хореографии "Радуга" в Детском клубе "Старт"

Информация

Описание: занятия танцами помогут ребенку приобщиться к искусству, ребенок будет развиваться не только физически, но также эмоционально и интеллектуально. Танцы способствуют развитию гибкости, хорошей осанки, координации, формирую музыкальный слух и уверенность в себе. Кроме того, танцы значительно улучшают здоровье ребенка: выравнивают позвоночник, улучшают тонус мышц, состояние сосудов и суставов, во время занятий улучшается приток крови ко всем органам, в том числе к мозгу.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.

Преподаватели: Потурай Елена Ивановна. Стаж педагогической работы 33 года.