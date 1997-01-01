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Кружок хореографии "Радуга" в Детском клубе "Старт"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 14
- +7 (423) 234-99-67
- +7 (423) 220-67-21 , руководитель
Информация
Описание: занятия танцами помогут ребенку приобщиться к искусству, ребенок будет развиваться не только физически, но также эмоционально и интеллектуально. Танцы способствуют развитию гибкости, хорошей осанки, координации, формирую музыкальный слух и уверенность в себе. Кроме того, танцы значительно улучшают здоровье ребенка: выравнивают позвоночник, улучшают тонус мышц, состояние сосудов и суставов, во время занятий улучшается приток крови ко всем органам, в том числе к мозгу.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.
Преподаватели: Потурай Елена Ивановна. Стаж педагогической работы 33 года.
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