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Кружок "Игрушки из бисера" в клубе "Парус"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Кутузова, 3а
- +7 (423) 232-56-74
Информация
Описание: В программе: изготовление игрушек из бисера.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Александрова А.А. - руководитель.
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