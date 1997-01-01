Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок ИЗО "Маленькая страна" в Детском клубе "Старт"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 14
- +7 (423) 220-67-21 , руководитель
- +7 (423) 234-99-67
Информация
Описание: занимаясь рисованием, ребенок развивает воображение, выражает свои чувства и эмоции в рисунках. Во время рисования развивается моторика рук, положительно влияющая на речевую и мыслительную способности ребенка. Занятия ИЗО развивают визуальное восприятие в дополнение к кинестетическому.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.
Преподаватели: Кырова Светлана Васильевна. Стаж педагогической работы 27 лет.
-
Программа "Тяп-ляп" в Детском клубе "Ай да Я"От 1 до 2 лет До 1200 руб Частная
-
ИЗО в Детском клубе "Юность"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Китайская каллиграфия в центре иностранных языков "Smart Start"От 5 до 15 лет От 700 руб Частная
-
Уроки рисования в Доме творчества "Марк Твен"От 5 до 17 лет От 600 до 3500 руб Частная
-
Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Уроки живописи и творческие занятия в Детском клубе "Всезнайка"От 4 до 15 лет Частная
-
Рисование в клубе FriendsОт 4 до 10 лет От 250 до 500 руб Частная
-
ИЗО в Детском центре "Mars Kids Club"От 3 до 18 лет От 400 до 5800 руб Частная
-
Кружок "Клякса" в детском клубе им. НейбутаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Уроки рисования в изостудии "Абрис"От 4 до 15 лет От 400 до 400 руб Частная
Загрузка комментариев...