Кружок ИЗО "Маленькая страна" в Детском клубе "Старт"

Информация

Описание: занимаясь рисованием, ребенок развивает воображение, выражает свои чувства и эмоции в рисунках. Во время рисования развивается моторика рук, положительно влияющая на речевую и мыслительную способности ребенка. Занятия ИЗО развивают визуальное восприятие в дополнение к кинестетическому.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.

Преподаватели: Кырова Светлана Васильевна. Стаж педагогической работы 27 лет.