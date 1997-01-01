Кружок ИЗО "Акварелька" в детском клубе "Умничка!"

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Описание: занятия в ИЗО-студии помогают ребятам развить творческие способности и расширить свой кругозор. Рисование помогает в развитии мелкой моторики, что положительно сказывается на речи и умственных способностях ребенка.

На занятиях ребенок знакомится с искусством, развивает эстетический вкус. Через рисунок у ребенка появляется возможность самовыразиться, проявить фантазию и раскрыть талант. Это благотворно сказывается на его гармоничном психологическом развитии и эмоциональном состоянии.

Стоимость: 400 рублей за одно занятие. При покупке абонемента на месяц стоимость одного занятия составит 350 рублей, а стоимость абонемента будет зависеть от количества занятий в месяце.

Возраст: от 3 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.