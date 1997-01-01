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Кружок ИЗО "Акварелька" в детском клубе "Умничка!"
Адреса
- +7 (423) 269-77-15
Информация
Описание: занятия в ИЗО-студии помогают ребятам развить творческие способности и расширить свой кругозор. Рисование помогает в развитии мелкой моторики, что положительно сказывается на речи и умственных способностях ребенка.
На занятиях ребенок знакомится с искусством, развивает эстетический вкус. Через рисунок у ребенка появляется возможность самовыразиться, проявить фантазию и раскрыть талант. Это благотворно сказывается на его гармоничном психологическом развитии и эмоциональном состоянии.
Стоимость: 400 рублей за одно занятие. При покупке абонемента на месяц стоимость одного занятия составит 350 рублей, а стоимость абонемента будет зависеть от количества занятий в месяце.
Возраст: от 3 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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