Кружок ИЗО "Кисточка" в Центре «Пифагорка»

Информация

Описание: занятия проходят в творческой атмосфере под руководством опытного педагога. В ходе обучения ребенок научится рисовать в разных техниках, освоит декоративно–прикладное творчество, разовьет фантазию и познакомится с прекрасным миром искусства.

Занятия способствуют развитию воображения, зрительной памяти, чувства цвета, эстетического вкуса, внимания к окружающему миру.

Стоимость: 2560 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 8 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю (суббота).

Количество человек в группе: до 6 человек.