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Кружок ИЗО "Кисточка" в Центре «Пифагорка»
Цена: От 2560
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 131в
- +7 (902) 557-75-15
- +7 (924) 730-24-15
Информация
Описание: занятия проходят в творческой атмосфере под руководством опытного педагога. В ходе обучения ребенок научится рисовать в разных техниках, освоит декоративно–прикладное творчество, разовьет фантазию и познакомится с прекрасным миром искусства.
Занятия способствуют развитию воображения, зрительной памяти, чувства цвета, эстетического вкуса, внимания к окружающему миру.
Стоимость: 2560 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 8 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю (суббота).
Количество человек в группе: до 6 человек.
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