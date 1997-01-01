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Кружок Театральный в Детском клубе "Гренада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 29 , 1-й этаж
- +7 (423) 227-38-51
Информация
Возраст: от 6-ти до 12-ти лет.
Преподаватели: Гуськова Маргарита Андреевна.
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