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Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"
Адреса
- +7 (423) 208-32-87
- +7 (984) 198-32-87
Информация
Описание: Во время уроков изучается рисунок, живопись, композиция, история искусств. Происходит знакомство с такими понятиями, как светотень, рефлекс, перспектива, колорит. Используются приемы композиции: контраст, нюанс, ритм, динамику, статику, симметрию, асимметрию. Дети участвуют в детских художественных конкурсах.
Возраст: От 3 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.
Стоимость: 2000 руб./мес.
Скидка на курсы мастерской:
1. Многодетным семьям, а также за каждого второго и третьего ребенка, посещающим мастерскую + 2 бюджетных места на конкурсной основе;
2. Неполным семьям (мамам, папам, воспитывающим фактически ребенка в одиночку) + 1 бюджетное место на конкурсной основе;
3. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (малоимущим);
4. Усыновленные, дети на опекунстве - скидка или бесплатно (1 место на конкурсной основе);
5. Дети из детского дома, интерната - скидка или бесплатно (1 место на конкурсной основе).
Преподаватель: Черняева Александра Николаевна, педагог художественной школы, стаж 15 лет.
Форма: свободная. Материалы предоставляются бесплатно: бумага в неограниченном количестве для занятий, зажимы для бумаги, мольберты, планшеты, иные заготовки и канцелярия для занятий.
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