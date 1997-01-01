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        Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

        Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

        Изобразительное искусство
        Рейтинг: 7.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Чуркин, ул. Терешковой, 15 , 3-й подъезд
        • +7 (423) 208-32-87
        • +7 (984) 198-32-87
        Информация

        Описание: Во время уроков изучается рисунок, живопись, композиция, история искусств. Происходит знакомство с такими понятиями, как светотень, рефлекс, перспектива, колорит. Используются приемы композиции: контраст, нюанс, ритм, динамику, статику, симметрию, асимметрию. Дети участвуют в детских художественных конкурсах.

        Возраст: От 3 до 18 лет.

        Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.

        Стоимость: 2000 руб./мес.

        Скидка на курсы мастерской:
        1. Многодетным семьям, а также за каждого второго и третьего ребенка, посещающим мастерскую + 2 бюджетных места на конкурсной основе;
        2. Неполным семьям (мамам, папам, воспитывающим фактически ребенка в одиночку) + 1 бюджетное место на конкурсной основе;
        3. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (малоимущим);
        4. Усыновленные, дети на опекунстве - скидка или бесплатно (1 место на конкурсной основе);
        5. Дети из детского дома, интерната - скидка или бесплатно (1 место на конкурсной основе).

        Преподаватель: Черняева Александра Николаевна, педагог художественной школы, стаж 15 лет.

        Форма: свободная. Материалы предоставляются бесплатно: бумага в неограниченном количестве для занятий, зажимы для бумаги, мольберты, планшеты, иные заготовки и канцелярия для занятий.

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