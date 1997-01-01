Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

Информация

Описание: Во время уроков изучается рисунок, живопись, композиция, история искусств. Происходит знакомство с такими понятиями, как светотень, рефлекс, перспектива, колорит. Используются приемы композиции: контраст, нюанс, ритм, динамику, статику, симметрию, асимметрию. Дети участвуют в детских художественных конкурсах.

Возраст: От 3 до 18 лет.

Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.

Стоимость: 2000 руб./мес.

Скидка на курсы мастерской:

1. Многодетным семьям, а также за каждого второго и третьего ребенка, посещающим мастерскую + 2 бюджетных места на конкурсной основе;

2. Неполным семьям (мамам, папам, воспитывающим фактически ребенка в одиночку) + 1 бюджетное место на конкурсной основе;

3. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (малоимущим);

4. Усыновленные, дети на опекунстве - скидка или бесплатно (1 место на конкурсной основе);

5. Дети из детского дома, интерната - скидка или бесплатно (1 место на конкурсной основе).

Преподаватель: Черняева Александра Николаевна, педагог художественной школы, стаж 15 лет.

Форма: свободная. Материалы предоставляются бесплатно: бумага в неограниченном количестве для занятий, зажимы для бумаги, мольберты, планшеты, иные заготовки и канцелярия для занятий.