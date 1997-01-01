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Кружок "Кенгуру" в Детском клубе "Орленок"
Адреса
- +7 (423) 231-97-43
Информация
Описание: занятия танцами направлены на развитие у детей гибкости, координации, красивой правильной осанки, а также эстетического вкуса. Благодаря обучению дети разовьют свои творческие способности, обретут уверенность в себе. Кроме того, танцы помогут им познакомиться с миром искусства и расширить кругозор.
В программе обучения: разминка, растяжка, постановка эстрадных танцев.
Для занятий нужна справка от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям танцами.
Стоимость: 1600 рублей в месяц. В стоимость включены расходы на пошив костюмов для выступлений.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: чешки, футболка (обязательно сменная), шорты (или лосины для девочек). Возможен гимнастический купальник.
Преподаватель: Ненаденко Павел Михайлович.
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