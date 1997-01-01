Кружок "Квиллинг" в Детском клубе "Юность"

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Описание: на занятиях ребята осваивают работу с бумагой в технике «квиллинг». Квиллинг - это искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.

Занимаясь квиллингом, ребята развивают не только творческие способности и фантазию, но и усидчивость, терпение, мелкую моторику, умение доводить дело до конца.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Преподаватели: Нестеренко Елена Анатольевна.