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Кружок "Квиллинг" в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 17
- +7 (423) 227-28-88
Информация
Описание: на занятиях ребята осваивают работу с бумагой в технике «квиллинг». Квиллинг - это искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
Занимаясь квиллингом, ребята развивают не только творческие способности и фантазию, но и усидчивость, терпение, мелкую моторику, умение доводить дело до конца.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Преподаватели: Нестеренко Елена Анатольевна.
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