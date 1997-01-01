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Кружок "Литературное краеведение" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (423) 245-49-73
- +7 (423) 245-68-70
- +7 (423) 245-68-30
- +7 (423) 245-68-59
- +7 (423) 245-05-66
- +7 (423) 245-68-74
Информация
Описание: на занятиях ребята читают и обсуждают прочитанные произведения лучших приморских авторов. Учатся слушать и понимать прочитанное, а также читать выразительно, декламировать, рисовать иллюстрации к произведениям и сочинять свои собственные сказки.
Благодаря занятиям дети развивают речь, внимание, память, логическое мышление и творческие способности.
Кроме того, на занятиях ребята играют, а в ходе обучения участвуют в различных конкурсах.
Занятия проводит педагог высшей квалификационной категории.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 11 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Мирошниченко Людмила Леонидовна.
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