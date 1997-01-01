Кружок "Литературное краеведение" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: на занятиях ребята читают и обсуждают прочитанные произведения лучших приморских авторов. Учатся слушать и понимать прочитанное, а также читать выразительно, декламировать, рисовать иллюстрации к произведениям и сочинять свои собственные сказки.

Благодаря занятиям дети развивают речь, внимание, память, логическое мышление и творческие способности.

Кроме того, на занятиях ребята играют, а в ходе обучения участвуют в различных конкурсах.

Занятия проводит педагог высшей квалификационной категории.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Мирошниченко Людмила Леонидовна.