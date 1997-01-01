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Кружок "Маленькая страна" в Детском клубе "Гренада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 29
- +7 (423) 227-38-51
Информация
Описание: В программе: театральная игра, пластика, развитие дикции.
Возраст: от 6-ти до 10-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Гуськова Маргарита Андреевна - руководитель.
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