Кружок "Маленький физик" в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: на занятиях ребята превратятся в настоящих повелителей воды и в главных конструкторов магнитных карандашей, смогут зажечь лампочку с помощью лимона и узнают, откуда берется молния. Юные физики окунутся в мир удивительных вещей и законов, станут первооткрывателями и исследователями в области удивительной науки - физики.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (продолжительность обучения - 1 месяц).

Возраст: от 7 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.