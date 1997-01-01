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Кружок "Маленький физик" в Центре учебной подготовки "Формула"
Цена: От 2000
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: на занятиях ребята превратятся в настоящих повелителей воды и в главных конструкторов магнитных карандашей, смогут зажечь лампочку с помощью лимона и узнают, откуда берется молния. Юные физики окунутся в мир удивительных вещей и законов, станут первооткрывателями и исследователями в области удивительной науки - физики.
Стоимость: 2000 рублей в месяц (продолжительность обучения - 1 месяц).
Возраст: от 7 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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