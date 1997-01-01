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Кружок "Мастерица" в Клубе "Первореченец"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Днепровская, 30
- +7 (423) 236-32-85
Информация
Описание: В программе: декоративно-прикладное творчество.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Прищепа Светлана Николаевна - руководитель.
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