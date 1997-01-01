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Кружок "Мастерица" в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Терешковой, 17
- +7 (423) 227-28-88
Информация
Описание: на занятиях ребята изучают декоративно-прикладное творчество, работют с тканью, шьют из лоскутков, делают мягкие игрушки. Творческие занятия помогают детям приобрести полезные умения в рукоделии, а также развить фантазию, эстетический вкус и реализовать свой творческий потенциал, создавая уникальные вещи своими руками.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Преподаватели: Сердюк Людмила Александровна.
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