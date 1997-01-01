Кружок "Мастерица" в Детском клубе "Юность"

Информация

Описание: на занятиях ребята изучают декоративно-прикладное творчество, работют с тканью, шьют из лоскутков, делают мягкие игрушки. Творческие занятия помогают детям приобрести полезные умения в рукоделии, а также развить фантазию, эстетический вкус и реализовать свой творческий потенциал, создавая уникальные вещи своими руками.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Преподаватели: Сердюк Людмила Александровна.