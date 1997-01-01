Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок "Мир в красках" в Семейном клубе "Family"
Адреса
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание: творческое развитие поможет ребенку легче находить решения любых задач в повседневной жизни, чем бы он не занимался в будущем. В дошкольном возрасте дети наиболее открыты ко всему новому, они свободны в своих эстетических проявлениях, для них не существует изобразительных эмоциональных рамок в процессе рисования. Начинать обучение можно с раннего возраста, не боясь, что ребенок не поймет, не запомнит или не сумеет. Это поможет как можно раньше сформировать эстетический вкус, развить творческое мышление и фантазию.
На занятиях дети осваивают классические и неклассические художественные техники, экспериментируют с различными изобразительными материалами.
Стоимость:
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей - одно занятие.
Возрастные группы:
- от 3 до 6 лет;
- от 7 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 15 человек.
-
Китайская каллиграфия в центре иностранных языков "Smart Start"От 5 до 15 лет От 700 руб Частная
-
Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"От 5 до 13 лет От 400 до 1800 руб Частная
-
Каллиграфия в Центре "Эйдетика"От 6 до 17 лет От 9000 руб Частная
-
Уроки рисования в Творческой студии "КолоноК"От 5 до 10 лет От 650 до 5200 руб Частная
-
Рисование в Детском клубе "Теплица"От 5 до 6 лет От 3600 руб Частная
-
Кружок Театральный в Детском клубе "Гренада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Веселый каллиграф во Дворце детского творчестваОт 7 до 9 лет Государственная
-
Кружок «ИЗО» в клубе им. КудаковскогоОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Изостудия "Вдохновение" в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Уроки рисования и театрального искусства в студии «Соцветие»От 5 до 18 лет До 350 руб Частная
Загрузка комментариев...