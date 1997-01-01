Кружок "Мир в красках" в Семейном клубе "Family"

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Описание: творческое развитие поможет ребенку легче находить решения любых задач в повседневной жизни, чем бы он не занимался в будущем. В дошкольном возрасте дети наиболее открыты ко всему новому, они свободны в своих эстетических проявлениях, для них не существует изобразительных эмоциональных рамок в процессе рисования. Начинать обучение можно с раннего возраста, не боясь, что ребенок не поймет, не запомнит или не сумеет. Это поможет как можно раньше сформировать эстетический вкус, развить творческое мышление и фантазию.

На занятиях дети осваивают классические и неклассические художественные техники, экспериментируют с различными изобразительными материалами.

Стоимость:

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

500 рублей - одно занятие.

Возрастные группы:

от 3 до 6 лет;

от 7 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 5 до 15 человек.