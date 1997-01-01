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Кружок "Мягкая игрушка" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (924) 338-47-76
Информация
Описание: занятия представляют собой комплексную программу, которая включает в себя обучение пошиву игрушек, изготовление самодельных кукол и одежды на них. Программа развивает у детей интерес к художественному творчеству, учит уверенно владеть приёмами шитья. Много внимания уделяется изучению одежды, орнаментов коренных народов Приморья.
На занятиях ребята могут ощутить себя в роли модельера. Работы учеников кружка экспонировались в Японии, Китае, Индии, Америке, на многих всероссийских, региональных и городских выставках.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 15 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Преподаватель: Степанец Вера Леонтьевна.
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