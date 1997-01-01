Кружок "Мягкая игрушка" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия представляют собой комплексную программу, которая включает в себя обучение пошиву игрушек, изготовление самодельных кукол и одежды на них. Программа развивает у детей интерес к художественному творчеству, учит уверенно владеть приёмами шитья. Много внимания уделяется изучению одежды, орнаментов коренных народов Приморья.

На занятиях ребята могут ощутить себя в роли модельера. Работы учеников кружка экспонировались в Японии, Китае, Индии, Америке, на многих всероссийских, региональных и городских выставках.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 15 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Преподаватель: Степанец Вера Леонтьевна.