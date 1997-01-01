Кружок "Одарёнок" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия развивают у детей интерес к художественному творчеству, умение самостоятельно выбирать способ подачи и колорит своего произведения, учат уверенно владеть приёмами рисования, изображать объекты живой и неживой природы, составлять композиции в соответствии с художественным замыслом, создавать авторские произведения в техниках «холодный» и «горячий» батик. Акцентом в обучении является большое количество тем по народным промыслам.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 16 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Преподаватель: Косенко Ольга Владимировна.