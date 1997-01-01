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Кружок "Одарёнок" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (924) 338-47-76
Информация
Описание: занятия развивают у детей интерес к художественному творчеству, умение самостоятельно выбирать способ подачи и колорит своего произведения, учат уверенно владеть приёмами рисования, изображать объекты живой и неживой природы, составлять композиции в соответствии с художественным замыслом, создавать авторские произведения в техниках «холодный» и «горячий» батик. Акцентом в обучении является большое количество тем по народным промыслам.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 16 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Преподаватель: Косенко Ольга Владимировна.
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