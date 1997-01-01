Кружок "Оригами" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия представляют собой обучение древнейшему искусству складывания из бумаги различных фигур - оригами. В ходе обучения ребята готовятся к участию в международных выставках декоративно-прикладного творчества в КНР, КНДР, Японии.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Гребенникова Елена Николаевна.