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Кружок "Оригами" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (924) 338-47-76
Информация
Описание: занятия представляют собой обучение древнейшему искусству складывания из бумаги различных фигур - оригами. В ходе обучения ребята готовятся к участию в международных выставках декоративно-прикладного творчества в КНР, КНДР, Японии.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 17 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Гребенникова Елена Николаевна.
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