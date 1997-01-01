Кружок "Первоклассные уроки" в Семейном клубе "Family"

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Описание: в дошкольном возрасте у ребенка активно происходит социализация, в ходе которой он постепенно учится оценивать окружающий мир, людей, адекватно воспринимать собственные действия.

Занятия по подготовке к школе построены на познавательных играх, которые помогаю ребенку научиться:

подчинять свои желания общим правилам игры;

знакомиться с эмоциями и поведением других детей;

самостоятельности;

школьной дисциплине.

На занятиях активно развивается речь, память, внимание, мышление и мелкая моторика. Для обучения используются такие методики, как Монтессори, таблицы Зайцева, цветное чтение.

Стоимость:

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

500 рублей - одно занятие.

Возрастные группы:

3 года;

от 4 до 5 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность:

1 час для детей в возрасте 3 лет;

1-1,5 часа для детей старше 3 лет.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от возраста ребенка).

Количество человек в группе: до 8 человек.