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Кружок "Первоклассные уроки" в Семейном клубе "Family"
Цена: 500 - 2800
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание: в дошкольном возрасте у ребенка активно происходит социализация, в ходе которой он постепенно учится оценивать окружающий мир, людей, адекватно воспринимать собственные действия.
Занятия по подготовке к школе построены на познавательных играх, которые помогаю ребенку научиться:
- подчинять свои желания общим правилам игры;
- знакомиться с эмоциями и поведением других детей;
- самостоятельности;
- школьной дисциплине.
На занятиях активно развивается речь, память, внимание, мышление и мелкая моторика. Для обучения используются такие методики, как Монтессори, таблицы Зайцева, цветное чтение.
Стоимость:
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей - одно занятие.
Возрастные группы:
- 3 года;
- от 4 до 5 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность:
- 1 час для детей в возрасте 3 лет;
- 1-1,5 часа для детей старше 3 лет.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от возраста ребенка).
Количество человек в группе: до 8 человек.
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