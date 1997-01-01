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Кружок "Почемучка" в Центре раннего развития "7 гномов"
Цена: От 2500
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 , Школа №80, каб. 308
- +7 (908) 443-10-94
Владивосток, Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание:
Ребенок научится:
- выделять нужный звук в слове;
- различать гласные и согласные в слове;
- различать согласные звуки по твердости и мягкости;
- знать и писать печатные буквы азбуки;
- самостоятельно читать простые предложения;
- знать числа и операции над ними;
- геометрические фигуры и величины;
- уметь сравнивать числа;
- умение пользоваться математическими знаками.
Программа обучения также включает в себя творческие задания на развитие сенсорной моторики (аппликации, оригами), игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления, логики, развития речи, а также подготовку руки к письму.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 1-2 час в зависимости от частоты занятий.
Частота занятий: 2 раза в неделю в будни (1 час) или 1 раз в неделю в выходные (2 часа).
Количество человек в группе: 7-8 человек.
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