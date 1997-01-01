Кружок "Почемучка" в Центре раннего развития "7 гномов"

Информация

Описание:

Ребенок научится:

выделять нужный звук в слове;

различать гласные и согласные в слове;

различать согласные звуки по твердости и мягкости;

знать и писать печатные буквы азбуки;

самостоятельно читать простые предложения;

знать числа и операции над ними;

геометрические фигуры и величины;

уметь сравнивать числа;

умение пользоваться математическими знаками.

Программа обучения также включает в себя творческие задания на развитие сенсорной моторики (аппликации, оригами), игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления, логики, развития речи, а также подготовку руки к письму.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 1-2 час в зависимости от частоты занятий.

Частота занятий: 2 раза в неделю в будни (1 час) или 1 раз в неделю в выходные (2 часа).

Количество человек в группе: 7-8 человек.