Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Кружок "Полезная игрушка" в клубе "Волна"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 22
- +7 (423) 244-94-26
Информация
Описание: на занятиях дети занимаются декоративно-прикладным творчеством, которое имеет непосредственное отношение к развитию мелкой моторики, стимулирующей работу головного мозга, а также запускающей механизмы речи и развивающей творческие способности ребенка.
Благодаря занятиям у ребенка развивается эстетический вкус, образное мышление, а также появляются навыки работы с различными инструментами и обогащаются знания ребенка о мире.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватели: Ларионова Оксана Эдуардовна.
-
Кружок "Умелые ручки" в ДК им. БорисенкоОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Любимый клубочек" в Детском клубе "Юность"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Art-час в детском клубе Pacific Strong KidsОт 3 до 7 лет От 200 руб Частная
-
Батик во Дворце детского творчестваОт 10 до 16 лет Государственная
-
Творческая подготовка к школе в Дошкольном объединении "Родничок"От 4 до 7 лет От 3500 руб Частная
-
Кружок "Игрушки из бисера" в клубе "Парус"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Одарёнок" во Дворце детского творчестваОт 6 до 16 лет Бесплатно Государственная
-
Керамическая флористика в Центре учебной подготовки "Формула"От 7 до 17 лет От 5000 руб Частная
-
Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок «Мастерилка» в Творческой студии "Do-Do"От 5 до 12 лет Частная
Загрузка комментариев...