Кружок "Полезная игрушка" в клубе "Волна"

Информация

Описание: на занятиях дети занимаются декоративно-прикладным творчеством, которое имеет непосредственное отношение к развитию мелкой моторики, стимулирующей работу головного мозга, а также запускающей механизмы речи и развивающей творческие способности ребенка.

Благодаря занятиям у ребенка развивается эстетический вкус, образное мышление, а также появляются навыки работы с различными инструментами и обогащаются знания ребенка о мире.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватели: Ларионова Оксана Эдуардовна.