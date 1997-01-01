Английский язык в клубе "Эллада"

Информация

Описание: в клубе "Эллада" два кружка по изучению английского языка, набор в которые производится по возрастным категориям:

кружок "Полиглот"

кружок "Клуб путешественников"

В программе:

изучение основных правил чтения и орфографии английского языка;

понимание на слух речь учителя, основное содержание текстов;

участие в диалогах;

чтение вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).

Преподаватели: