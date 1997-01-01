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Кружок "Пой, звени, моя гитара" в ЦДТ Фрунзенского района
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34
- +7 (423) 240-18-34
Информация
Описание: на занятиях дети обучаются игре на гитаре, играют как отдельно, так и в ансамбле, поют. В ходе обучения учащиеся выступают вместе с педагогом в краевой филармонии, а также в различных городах Приморского края.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 17 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Барсков Виктор Геннадьевич - педагог первой категории, победитель международных конкурсов.
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