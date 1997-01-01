Кружок "Пой, звени, моя гитара" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: на занятиях дети обучаются игре на гитаре, играют как отдельно, так и в ансамбле, поют. В ходе обучения учащиеся выступают вместе с педагогом в краевой филармонии, а также в различных городах Приморского края.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Барсков Виктор Геннадьевич - педагог первой категории, победитель международных конкурсов.