Кружок "Познавайка" в Детском развивающем центре "Росток"

Информация

Описание: занятия направлены на знакомство детей с окружающем миром, интеллектуальное развитие, а также их адаптация в мире и своем окружении.

В программе обучения:

знакомство с буквами;

знакомство с цифрами;

развитие речи;

активности на развитие мелкой моторики;

творчество.

Стоимость: 2800 рублей в месяц.

Возраст: от 3 до 4 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.