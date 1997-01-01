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Кружок "Познавайка" в Детском развивающем центре "Росток"
Цена: От 2800
Возраст: 3 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
- +7 (914) 671-30-36
- +7 (914) 323-64-26
Информация
Описание: занятия направлены на знакомство детей с окружающем миром, интеллектуальное развитие, а также их адаптация в мире и своем окружении.
В программе обучения:
- знакомство с буквами;
- знакомство с цифрами;
- развитие речи;
- активности на развитие мелкой моторики;
- творчество.
Стоимость: 2800 рублей в месяц.
Возраст: от 3 до 4 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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