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Кружок "Радуга из бисера" во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (924) 338-47-76
Информация
Описание: занятия направлены на обучение бисероплетению от простейших поделок до великолепных украшений, элементов оформления одежды из бисера. В ходе обучения ребята ежегодно принимают участие и становятся призёрами на международных, всероссийских, региональных, краевых и городских выставках-конкурсах декоративно-прикладного творчества.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 17 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Целых Жанна Анатольевна.
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