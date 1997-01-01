Кружок "Радуга из бисера" во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия направлены на обучение бисероплетению от простейших поделок до великолепных украшений, элементов оформления одежды из бисера. В ходе обучения ребята ежегодно принимают участие и становятся призёрами на международных, всероссийских, региональных, краевых и городских выставках-конкурсах декоративно-прикладного творчества.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 17 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Целых Жанна Анатольевна.