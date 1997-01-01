Кружок рисования "Радуга творчества" в клубе "Волна"

Информация

Описание: занятия рисованием способствуют формированию разносторонней, гармоничной личности с малых лет. Рисование развивает мелкую моторику, что стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, зрительную и двигательную память, координацию.

Рисование помогает развить пространственный интеллект и воображение. Через художественное творчество ребенок самовыражается, а также проявляет креативность и формирует индивидуальное видение окружающего мира.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа - на начальном этапе обучения, 4 часа - при углубленном изучении.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Комарова Мария Алексеевна.