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Кружок рисования "Радуга творчества" в клубе "Волна"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 22
- +7 (423) 244-94-26
Информация
Описание: занятия рисованием способствуют формированию разносторонней, гармоничной личности с малых лет. Рисование развивает мелкую моторику, что стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, зрительную и двигательную память, координацию.
Рисование помогает развить пространственный интеллект и воображение. Через художественное творчество ребенок самовыражается, а также проявляет креативность и формирует индивидуальное видение окружающего мира.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа - на начальном этапе обучения, 4 часа - при углубленном изучении.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Комарова Мария Алексеевна.
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