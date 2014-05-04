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Робототехника в Детском клубе "Орленок"
Адреса
- +7 (423) 231-97-43
Информация
Описание: робототехника - отличное направление в дополнительном образовании, где ребенок приобретает массу знаний и навыков. На занятиях дети изучают различные устройства и механизмы, конструируют модели роботов.
Благодаря занятиям ребенок получит гораздо больше интересных знаний, чем на уроках физики, информатики и труда в школе. Робототехника способствует развитию логического и системного мышления, у ребенка появляется усидчивость, сосредоточенность, внимательность, а также развивается творческое мышление и фантазия. Также конструирование роботов влияет на развитие мелкой моторики рук.
В клубе "Орленок" два технических направления: кружок "Робототехника и кружок "Робостанция".
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели:
- Башинская Елена Александровна - педагог-организатор клуба "Орленок", преподаватель кружка "Робототехника";
- Козлов Сергей Владимирович - педагог кружка "Роботостанция".
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