Робототехника в Детском клубе "Орленок"

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Описание: робототехника - отличное направление в дополнительном образовании, где ребенок приобретает массу знаний и навыков. На занятиях дети изучают различные устройства и механизмы, конструируют модели роботов.

Благодаря занятиям ребенок получит гораздо больше интересных знаний, чем на уроках физики, информатики и труда в школе. Робототехника способствует развитию логического и системного мышления, у ребенка появляется усидчивость, сосредоточенность, внимательность, а также развивается творческое мышление и фантазия. Также конструирование роботов влияет на развитие мелкой моторики рук.

В клубе "Орленок" два технических направления: кружок "Робототехника и кружок "Робостанция".

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

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